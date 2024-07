Omicidio a Lazise, morto un 67enne: in ospedale il figlio, poi verrà portato in caserma

Un omicidio, verosimilmente in ambito familiare, si sarebbe verificato nella giornata di venerdì.

Stando alle prime informazioni, un uomo di 67 anni è morto, forse in seguito ad un accoltellamento, nella casa dove abitava il figlio di 46 anni: quest'ultimo al momento si trova in ospedale, dopodiché verrà condotto in caserma per accertamenti.

Sul posto sono già presenti i carabinieri e il magistrato per il sopralluogo.

Seguiranno aggiornamenti