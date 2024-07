Una lite per la casa potrebbe essere alla base dell'omicidio di Lazise

La casa in cui vive il figlio potrebbe essere all'origine delle forti tensioni fra i due, sfociate nel pomeriggio di venerdì nel drammatico omicidio avvenuto a Lazise. Franco Campagnari, detto "Gige", 67 anni, era un noto commerciante ambulante di dolciumi della zona e per il suo assassinio è stato fermato il figlio Marco, di 46 anni.

Il delitto si è consumato nell'abitazione di via Tonol, zona Barum, di proprietà del 67enne, che da qualche tempo si era trasferito a Peschiera del Garda insieme alla sua nuova famiglia. Padre di due figli e grande tifoso dell'Hellas Verona, Franco si sarebbe diretto alla casa insieme ad un possibile acquirente: episodio che potrebbe aver fatto perdere la testa al 46enne. L'allarme poi è stato lanciato intorno alle ore 16 dai vicini di casa, allertati da urla provenienti dall'abitazione che fino ad allora non erano mai state udite. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, avrebbero trovato il corpo della vittima in cucina, dove ci sarebbero state macchie di sangue ovunque, mentre sul cadavere della vittima sarebbero stati numerosi i fendenti, inferti probabilmente con un coltello da cucina afferrato forse d'istinto dall'assassino. Il 46enne invece sarebbe stato trovato in garage, in stato confusionale: alcuni anni fa era stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cervello e da allora non sarebbe stato più lo stesso. Portato in ospedale a Borgo Trento per alcune ferite, riportate verosimilmente nel corso della lite, è stato poi condotto in caserma per l'interrogatorio: il 46enne dovrà però essere operato per le conseguenze riportate alle mani.

Sul corpo della vittima inoltre verrà svolta l'autopsia.

Una ricostruzione che naturalmente è da verificare e sulla quale indagano i carabinieri. Venerdì pomeriggio la Sezione investigativo scientifica di Verona, guidata dal tenente colonnello Stefano Mazzanti, ha svolto il sopralluogo insieme al pm Silvia Facciotti e al medico legale, per analizzare la scena del crimine.

«A nome dell’Amministrazione Comunale di Bardolino, intendo esprimere il nostro cordoglio per la tragica scomparsa del caro Franco Campagnari. Siamo profondamente addolorati per questa terribile notizia e ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore.

La scomparsa di Franco ha colpito la nostra comunità. Era una persona amata e stimata che ha fatto felici tutti i bambini di Bardolino di diverse generazioni con le sue caramelle e mandorle: la sua assenza lascerà un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano», questa la nota pubblicata sui canali social del Comune di Bardolino e firmata dal sindaco Daniele Bertasi.