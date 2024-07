Lunedì il funerale di Franco Campagnari. Dell'omicidio il figlio non ricorda nulla

Si terrà lunedì prossimo, 22 luglio, il funerale di Franco Campagnari, detto "Gige", morto la settimana scorsa a 67 anni. La cerimonia avrà luogo alle 17 nella chiesa parrocchiale di Lazise, dove il giorno prima alle 19.30 ci sarà il rosario, mentre la camera ardente verrà allestita dalle 13 di domani nella casa funeraria Battistoli di Bardolino.

Tutte informazioni che si possono leggere nel necrologio, insieme ai nomi dei famigliari che danno l'annuncio della scomparsa. Nomi tra cui manca quello del figlio Marco Campagnari, fermato con il forte sospetto che sia stato lui ad uccidere il 67enne. Ma lui, di quella morte, non ricorda nulla.

Il 46enne Marco Campagnari è stato interrogato ieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Borgo Trento. Gli è stato riferito che il padre è stato accoltallato a morte e gli è stato anche spiegato il perché si ritiene che sia stato lui ad accoltellare il padre. Ma Marco Campagnari non ha ricordato di averlo fatto. Ha ricordato quello che è avvenuto prima e di come sia stato trovato poi dai carabinieri sullo scivolo del garage della sua abitazione di Via Tonol a Lazise.

Marco Campagnari ha confermato che con il padre litigava spesso per quella casa. E venerdì hanno litigato per l'ennesima volta. Franco Campagnari avrebbe voluto venderla e il figlio si sarebbe dovuto trasferire dalla madre, da cui il 67enne aveva divorziato da tempo. Per questo padre e figlio litigavano. E per questo hanno litigato anche venerdì scorso, quando la vittima è stata ripetutamente colpita con un coltello. Colpi di cui il 46enne sospettato di omicidio non ha memoria.

Dopo l'omicidio, Marco Campagnari è stato accompagnato all'ospedale di Peschiera perché probabilmente durante l'aggressione si era ferito alle mani. Una volta medicato, l'uomo è stato portato in carcere dove ha avuto un crollo che ne ha reso necessario il ricovero in psichiatria. Reparto dove il 46enne resterà finché non si sarà ristabilito. E nel frattempo, il suo avvocato è pronto a chiedere una perizia per comprendere se il suo cliente sia stato in grado di intendere durante l'aggressione. Marco Campagnari, anni fa, è stato sottoposto ad un intervento al cervello per un tumore. Un'operazione che lo ha cambiato e che potrebbe essere un fattore da valutare nella comprensione del delitto.