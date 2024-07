Convalidato fermo di Marco Campagnari per l'omicidio del padre

Fermo convalidato per il figlio e autopsia incaricata per il padre. Questi i due fatti principali di ieri, 16 luglio, sull'omicidio che si è consumato nel pomeriggio di venerdì scorso in un'abitazione di Via Tonol a Lazise. La vittima è Franco Campagnari, stimato venditore ambulante di 67 anni noto a Lazise e sul litorale gardesano. Della sua morte è fortemente sospettato il figlio di 46 anni, Marco Campagnari, il cui fermo è stato confermato ieri dal gip del tribunale di Verona.

Oltre alla convalida del fermo, ieri ci sarebbe dovuto essere anche l'interrogatorio in carcere di Marco Campagnari. L'interrogatorio, però, non c'è stato per un crollo nervoso avuto dal 46enne. L'uomo, dopo l'omicidio, era stato ricoverato nell'ospedale di Peschiera del Garda per curare le ferite alle mani che presumibilmente si era procurato accoltellando più volte il padre. Una volta medicate le mani, Marco Campagnari era stato accompagnato in carcere dove potrebbe aver cominciato a prendere coscienza di quanto è successo. E dove ha dato in escandescenza, tanto che il personale medico di Montorio ha chiesto il trasferimento in ospedale. Il 46enne è stato quindi trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Borgo Trento, dove è ancora ricoverato.

Il suo legale ha confermato che non c'è nessun tentativo di sottrarsi alla giustizia e quando Marco Campagnari tornerà lucido risponderà alle domande del giudice. Nel frattempo, comunque, si sta ragionando su una possibile perizia medica sul 46enne, il quale anni fa era stato sottoposto ad un intervento per un tumore al cervello. Intervento che, secondo alcune testimonianze, lo avrebbe cambiato.

Marco Campagnari non lavorava e viveva con i soldi dell'invalidità nella casa del padre, in Via Tonol a Lazise. Quella casa che il padre avrebbe voluto vendere, trovando comunque una nuova sistemazione per il figlio. Ma su questa vendita Marco Campagnari non era d'accordo e per questo aveva litigato più volte con il padre Franco. L'ultima di queste liti è stata venerdì scorso, quando il 46enne avrebbe preso anche un coltello e con quest'arma avrebbe ucciso il padre. Maggiori dettagli si conosceranno dopo l'autopsia sul corpo di Franco Campagnari che sarà completata anche da una perizia sulle ferite riportate dal figlio Marco. E dopo l'autopsia, si potrà organizzare il funerale dell'ambulante 67enne.