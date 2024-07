Omicidio di Lazise, Marco Campagnari trasferito dall'ospedale al carcere

Marco Campagnari, il 46enne accusato dell'omicidio del padre Franco, è stato trasferito nel carcere di Montorio. Nella casa circondariale, quando si sentirà in grado, risponderà alle domande del giudice. E forse, dopo le sue dichiarazioni, sarà ancora più chiaro quanto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, 12 luglio, nell'abitazine di Via Tonol a Lazise.

Ciò che è stato ricostruito dai carabinieri è che il 67enne Franco Campagnari, venerdì scorso, è morto accoltellato nella casa di sua proprietà in cui viveva il figlio Marco. Qualla casa, Franco Campagnari la voleva vendere, ma il figlio era in disaccordo. Un disaccordo che nel recente passato aveva già portato i due a litigare anche in modo energico. E sembra essere proprio una lite per la vendita della casa il contesto in cui si è poi verificato il delitto.

Marco Campagnari avrebbe ucciso il padre con un coltello e, nel farlo, si è ferito anche lui alle mani. E per questo il 46enne è stato trasferito prima in ospedale, dove è stato sottoposto ad un intervento. Poi, una volta dimesso, l'uomo è stato portato in carcere, dove al momento non sarebbe in condizione di rispondere lucidamente alle domande degli inquirenti.

Il corpo senza vita di Franco Campagnari è stato invece messo a disposizione del medico legale che dovrà eseguire l'autopsia. Mentre la casa, quella casa che probabilmente è stata la causa del delitto, è sotto sequestro e potrà essere oggetto di nuovi accertamenti nel caso in cui emergessero altri dettagli sull'omicidio.