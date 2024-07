Turetta rinuncia a udienza preliminare, per lui subito processo in Assise

Niente udienza preliminare per Filippo Turetta, che andrà direttamente al processo in Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, la prossima settimana ci sarebbe stata davani al gup l'udienza preliminare per il giovane accusato di aver perseguitato la ex fidanzata, di averla sequestrata, di averla uccisa e di averne occultato il cadavere. Ma il passaggio dell'udienza preliminare verrà saltato e si andrà direttamente al processo, come annunciato ad Ansa da Giovanni Caruso, avvocato difensore di Turetta. Una decisione, quella di evitare l'udienza, che «consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti», ha dichiarato Caruso.

Il legale, inoltre, non chiederà per il proprio assistito la perizia psichiatrica, «ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione dell'autorità giudiziaria», ha specificato.