VIDEO - Omicidio Giulia Cecchettin, il percorso fatto da Turetta con il buio della notte tra Aviano e Barcis

Fillipo Turetta, 22enne di Torreglia, in provincia di Padova, dovrebbe essere trasferito nella giornata di sabato 25 novembre nel carcere di Montorio, dopo che il tribunale regionale superiore di Naumburg (Germania) ha concesso il via libera all'estradizione. Turetta, accusato di omicidio volontario e sequestro di persona nei confronti della ex fidanzata, Giulia Ceccettin, è atteso intorno alle 12.30 all'aeroporto Marco Polo di Venezia per poi essere sentito dal giudice per le indagini preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo.

Il primo interrogatorio dovrebbe essere previsto nella giornata di lunedì, ma a due settimane dal femminicidio della ragazza di Vigonovo (Venezia), i colleghi di PordenoneToday hanno ricostruito il tragitto che dal Veneto lo ha portato fino alla zona della Destra Tagliamento, dal passaggio a Piancavallo fino alla strada turistica Pian delle more che porta fino al lago di Barcis.