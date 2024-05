Femminicidio di Giulia Cecchettin, quasi chiusa l'inchiesta su Filippo Turetta

A breve la chiusura delle indagini con richiesta di rinvio a giudizio, in giugno l'udienza preliminare e a settembre l'inizio dell'eventuale processo in corte d'assise. Potrebbe esserci questo nel prossimo futuro di Filippo Turetta, il 22enne padovano di Torreglia detenuto dal novembre scorso nel carcere veronese di Montorio con l'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Un calendario, quello di Turetta, scandito dalle decisioni della magistratura e in particolare del sostituto procuratore di Venezia Andrea Petroni, che ha coordinato l'inchiesta. Inchiesta ormai prossima alla chiusura, come riportato da PadovaOggi. Per evitare che scadano i termini per la custodia cautelare in carcere del 22enne, il pm potrebbe chiedere il rinvio a giudizio in modo da fissare l'udienza preliminare prima della sospensione estiva. E nel caso in cui Turetta venisse rinviato a giudizio, il suo processo potrebbe aprirsi in corte d'assise a settembre.

Sempre se si andrà in corte d'assise. È infatti molto improbabile, ma c'è la possibilità che il processo si celebri con il rito abbreviato. Una possibilità caldeggiata dall'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Turetta, pronto a chiedere una valutazione psichiatrica del proprio assistito e intenzionato soprattutto a chiedere un procedimento con rito abbreviato, in modo da alleviare la pena in caso di condanna.

Non ci potrà essere, però, rito abbreviato se l'accusa contesterà al giovane l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione. Aggravante su cui pesano diversi dettagli emersi durante l'indagine. Saranno determinanti, infatti, le informazioni che la procura ha ottenuto dagli accertamenti svolti sul computer e sul telefono cellulare di Filippo Turetta. Informazioni che potrebbero far supporre che il giovane abbia architettato l'omicidio di Giulia Cecchettin. E se questa aggravante venisse riconosciuta anche nella definitiva condanna, il 22enne avrebbe l'ergastolo come pena.

Ed oltre ai dati contenuti sul telefono e sul pc, ci sono anche altri dettagli che potrebbero far pensare alla premeditazione del delitto. Filippo Turetta, al suo ultimo appuntamento con la ex, ha portato con sé un coltello e del nastro adesivo. E aveva anche fatto il pieno di benzina all'auto con cui ha rapito la vittima e ne ha trasportato la salma, prima di abbandonarla in un dirupo in provincia di Pordenone. Auto con cui poi Turetta ha continuato la fuga, arrivando fino in Germania.