Sparò al comandante e si barricò in caserma, giudicato incapace di intendere e volere

Si è svolto nel tribunale militare di Verona l'incidente probatorio sull'omicidio del comandante della caserma comasca di Asso Doriano Furceri per mano del brigadiere Antonio Milia. L'accusato, il 27 ottobre scorso, sparò al suo comandate e si barricò nella caserma con alcuni ostaggi. Dopo una serie di trattative ed un blitz dei militari, Milia fu arrestato e portato in carcere.

Ma dopo l'incidente probatorio di ieri nel tribunale scaligero, il brigadiere potrebbe essere trasferito dal carcere ad una Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Come si legge su Qui Como, Antonio Milia è stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Questa valutazione, fornita da un perito, potrebbe portare alla revoca della custodia cautelare in carcere. L'uomo però non ritornerebbe in libertà, ma dovrà seguire un percorso di cura in una Rems.

Restano comunque dei dubbi sulla reale incapacità di intendere e di volere di Milia. Quando commise l'omicidio, il brigadiere era da poco stato reintegrato. In precedenza, era stato assente per motivi di salute, ma i medici che al tempo lo visitarono lo avevano ritenuto idoneo al servizio e capace di reggere lo stress e il peso del lavoro. E per questo gli fu anche riconsegnata l'arma di ordinanza.

La stessa arma con cui, quasi cinque mesi fa, uccise il 57enne Doriano Furceri, rimanendo poi a lungo dietro una porta blindata nella caserma di Asso. Caserma che fu circondata dalle forze dell'ordine, mentre un carabiniere esperto in trattative tentava di convincere Milia ad arrendersi. Le trattative andarono avanti per una notte intera e prima dell'alba lo stallo fu risolto da un'irruzione dei militari.