Estradizione di Turetta: atterraggio a Venezia e trasferimento a Montorio

Domenica scorsa, 19 novembre, è stato arrestato in Germania; domani sarà estradato in Italia e sarà rinchiuso nel carcere veronese di Montorio, in attesa di processo. Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, non sarà un detenuto delle strutture di Venezia o di Padova. Come riportato da Ivan Grozny Compasso su PadovaOggi, Turetta sarà trasferito a Verona, una volta rientrato in Italia.

Il rientro del giovane padovano di Torreglia è previsto per le 12.30 di domani. Il giovane era stato arrestato dalla polizia tedesca in un'autostrada vicino a Lipsia e in Germania ha dichiarato di aver ucciso Giulia Cecchettin e di aver vagato nei giorni successivi tentando più volte di farla finita. Da domani, però, dovrà affrontare le autorità italiane che lo accusano di sequestro e omicidio volontario. Filippo Turetta arriverà in Italia con un aereo che atterrerà all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove la polizia di frontiera lo prenderà in carico. In aeroporto gli sarà notificata l'ordinanza di custodia cautelare e saranno poi i carabinieri a portarlo nel carcere di Montorio. E già lunedì, il 22enne potrebbe essere interrogato dalla gip di Venezia Benedetta Vitolo, che gli ratificherà il mandato di arresto europeo.