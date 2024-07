Processo a Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin comincia a settembre

Il prossimo 23 settembre si terrà la prima udienza del processo a Filippo Turetta, il giovane che ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Tra poco più di due mesi, come riportato da Today, il ragazzo comparirà davanti alla Corte d'Assise di Venezia, con il collegio presieduto dal giudice Stefano Manduzio. E nel frattempo resterà rinchiuso nel carcere di Montorio.

In aula, Filippo Turetta dovrà rispondere alle accuse di sequestro di persona, occultamento di cadavere, stalking, ma soprattutto di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà ed efferatezza. Reati che, in caso di condanna, potrebbero portare all'ergastolo.

La data della prima udienza è stata calendarizzata dopo il rifiuto da parte di Turetta all'udienza preliminare. Un passaggio che è stato saltato come conseguenza di «un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso» e assecondando la volontà del ragazzo «che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili», come spiegato dal suo legale Giovanni Caruso.

L'omicidio di Giulia Cecchettin si è consumato l'11 novembre scorso. La ragazza era andata in un centro commerciale di Venezia alla ricerca di un vestito per la laurea che avrebbe dovuto discutere qualche giorno dopo. Insieme a lei c'era Filippo Turetta. La loro relazione era ormai finita, ma il ragazzo non se n'era fatta una ragione. Ha portato dei regali a Giulia e le ha parlato, ma la ragazza aveva preso la sua legittima decisione. I due hanno litigato a Vigonovo, il paese della vittima. Filippo Turetta aveva riaccompagnato Giulia Cecchettin a casa, ma prima che lei riuscisse ad allontanarsi, lui l'ha aggredita e l'ha spinta di nuovo in auto. La ragazza è stata uccisa a Fossò, dove Filippo Turetta ha arrestato la sua corsa ed ha colpito a morte la vittima con 75 coltellate. E in seguito la fuga. Vicino al Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, il giovane ha abbandonato il cadavere. Il fuggitivo è stato infine bloccato in Germania, dove prima dell'arresto aveva tentato più volte il suicidio senza però riuscire mai a togliersi la vita.