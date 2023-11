Omicidio Cecchettin, dalla Germania arriva l'ok per l'estradizione di Filippo Turetta

È arrivata il 21 novembre la decisione della Prima sezione penale del Tribunale regionale superiore di Naumburg, che ha concesso il nulla osta all'estradizione di Filippo Turetta, il 22enne indiziato per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin, avvenuto nella notte di sabato 11 novembre.

"Filippo ha acconsentito all'estradizione semplificata, e non sono più evidenti ostacoli all'estradizione, per eseguire l'estradizione non è necessaria un'ulteriore decisione del tribunale. Il mandato d'arresto per estradizione emesso ieri costituisce la base giuridica per la continuazione della detenzione del perseguitato fino alla sua consegna alla custodia delle autorità italiane" si legge nel comunicato. Il giovane si trova rinchiuso nella prigione di Halle, in Germania, dopo essere stato fermato domenica in autostrada nei pressi di Lipsia.

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, sarebbero due i testimoni dell'omicidio, il vicino di casa della famiglia Cecchettin, che li aveva visti pur non riconoscendoli, mentre il secondo sarebbe un addetto alla sorveglianza dello stesso stabilimento Dior, che avrebbe assistito alla scena da dentro la guardiola. Proprio quest'ultimo avrebbe riferito ai carabinieri che Giulia urlava «mi fai male».

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, erano circa le ore 18 di sabato 11 novembre quando Filippo è passato a prendere l'x fidanzata a casa, insieme alla quale si è recato al centro commerciale di Marghera, dove i due hanno cenato.

Alle 23.18 la Fiat Grande Punto nera del 22enne è arrivata nel parcheggio dell'asilo di viale Aldo Moro, vicino casa di Giulia, dove si sarebbe verificata la prima lite, cone le prime ferite inferte alla ragazza. Lì i carabinieri hanno rinvenuto macchie di sangue e un coltello da cucina spezzato, che gli accertamenti stabiliranno se è quello usato per per colpire la vittima, mentre un residente ode le sue urla.

Alle 23.29 Turetta avrebbe condotto l'ex fidanzata nella zona industriale di Fossò, dovrebbe sarebbe riuscita ad uscire dall'auto e a scappare, per poi essere inseguita e raggiunta. Le "testimoni" di questa fase sono le telecamere di due aziende della zona, le quali avrebbero ripreso la scena di una persona inseguita e scaraventata a terra, rimasta poi immobile. Anche qui i carabinieri hanno poi trovato del sangue, insieme a del nastro che si suppone l'aggressore abbia utilizzato per non far gridare la studentessa.

Turetta avrebbe poi caricato di peso il corpo dell'ex fidanzata in auto, per poi abbandonarlo tra le rocce di una zona di montagna lungo Pian delle More.

A quel punto, intorno alle 23.50, avrebbe preso il via la fuga della Fiat Punto nera, tra le province di Venezia, Treviso fino alle 9:07 del 12 novembre quando viene registrata percorrere la strada da Cortina in direzione Dobbiaco e poi su verso la Germania, dove la fuga termina sulla corsia di emergenza dell'autostrada vicino a Lipsia.

Secondo il medico legale non ci sono dubbi sul fatto che Giulia abbia cercato di difendersi. La giovane è morta per emorragia, a causa delle numerose e violente coltellate infertele: ora colui che diceva di volerle bene e che rimane l'unico indiziato per la sua morte, dovrà presentarsi davanti alla giustizia.