Femminicidio di Giulia Cecchettin: tutte le accuse a Filippo Turetta

Accuse troppo gravi per chiedere un processo con rito abbreviato e quindi sperare in una pena ridotta in caso di condanna. Rischia l'ergastolo Filippo Turetta, il 22enne rinchiuso nel carcere veronese di Montorio per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.

L'attesa per la chiusura delle indagini è terminata oggi, 15 maggio, quando la procura di Venezia ha ufficialmente concluso l'inchiesta sul delitto avvenuto nel novembre scorso a Vigonovo, il paese del Veneziano dove viveva la vittima. Sono state quindi formulate tutte le accuse rivolte a Filippo Turetta e questa mattina le ha elencate il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Turetta dovrà rispondere di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, sequestro di persona, occultamento di cadavere, stalking e possesso di coltello. E lo stesso Cherchi ha spiegato che l'accusato non potrà chiedere il rito abbreviato in quanto gli vengono contestati reati punibili con il carcere a vita.

Era sulla premeditazione che circolavano i maggiori dubbi, ma sulla base degli elementi raccolti la procura veneziana è convinta di poter provare e documentare anche questa aggravante. «La premeditazione - ha spiegato Cerchi a Today - è data da tutta una serie di modalità e attività che Turetta ha fatto prima di aggredire la Cecchettin. Ossia la ricerca sul web di luoghi di montagna dove nascondere il cadavere, l'acquisto di cerotti, scotch e corde con cui legarla e di altri strumenti atti al suo disegno, come l'acquisto della cartina stradale per la fuga».

Mentre sul processo, il procuratore capo di Venezia è consapevole che la forte eco mediatica attorno al delitto possa avere un peso, soprattutto in procedimento in corte d'assise dove la giuria è popolare. Ma per Cherchi «Turetta che ha tutto il diritto di difendersi dalle accuse che gli vengono contestate quando saremo al processo».