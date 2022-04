Il fidanzato conferma: «Carol voleva vivere la sua vita, tra Verona e Praga»

«Aveva deciso di lasciare la casa a Rescaldina. Voleva prendere una casa in affitto a Verona per stare con il figlio, che vedeva una settimana al mese, e i giorni in cui non vedeva il figlio li avrebbe passati con me a Praga». Una versione dei fatti che confermerebbe la ricostruzione del gip Angela Corvi sull'omicidio di Carol Maltesi. Una versione raccontata da Salvatore Galdo, 30enne che vive a Praga dove lavora come attore in film per adulti. L'uomo ha dichiarato di essere il fidanzato di Carol Maltesi, la ragazza uccisa e fatta a pezzi dal reo confesso Davide Fontana, ed ha rilasciato un'intervista ad Angela Camuso. Intervista andata in onda ieri, 5 aprile, nel programma di Rete 4 Fuori dal Coro.

Carol Maltesi era da poco entrata nel campo dell'intrattenimento per adulti e Davide Fontana era il suo fotografo, oltre che vicino di casa. L'omicidio si sarebbe consumato proprio nella casa di Fontana, nel gennaio scorso. L'uomo ha poi fatto a pezzi il corpo della vittima e dopo circa due mesi lo ha abbandonato in Valcamonica, in provincia di Brescia. I sacchi con i resti di Carol Maltesi sono stati trovati, la ragazza è stata riconosciuta e al termine delle indagini è stato incriminato per omicidio Davide Fontana. Per l'accusato, però, la morte di Carol Maltesi sarebbe avvenuta durante un gioco erotico finito male. Versione smentita da Salvatore Galdo, che nell'intervista trasmessa ieri ha detto: «Carol non doveva fare alcun video sadomaso quella mattina con Davide. Carol non faceva video di quel genere. Ne sono sicuro perché lei mi diceva tutto. Ci amavamo e facevamo lo stesso lavoro, quindi non avevamo segreti. Prima che morisse, ci siamo scritti e parlati più volte».

Salvatore Galdo ha inoltre confermato che Davide Fontana avrebbe risposto ad alcuni suoi messaggi fingendosi Carol Maltesi. «Dopo che l'ha uccisa, Davide Fontana mi ha scritto fingendosi lei. Ha scritto che mi lasciava perché io ero geloso, ma poche ore prima io e Carol ci eravamo scritti normalmente. Lei mi aveva dato il buongiorno con "Ciao amore" e mi sembrava così assurdo che non volesse più parlarmi. Dovevamo partire insieme il 15 gennaio per la Francia e lei si sarebbe dovuta trasferire qui da me, a Praga». Per Galdo, Davide Fontana avrebbe ucciso Carol Maltesi proprio perché lei voleva andarsene. Diversi testimoni hanno confermato che la giovane stesse cercando casa nel Veronese, dove vive suo figlio. E quando non sarebbe stata col figlio, la 26enne avrebbe vissuto a Praga con Salvatore Galdo. «Io volevo sposarla - ha raccontato ancora il 30enne - Le ho regalato un anello di fidanzamento ed eravamo felici. Io non ero geloso e l'amavo. Per questo le dicevo di allontanarsi da Davide. Lui non mi piaceva, era ossessionato da lei e non ha mai accettato che Carol avesse deciso di staccarsi definitivamente da lui. L'ha uccisa perché non voleva farle vivere la sua vita».