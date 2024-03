«Cercava la sua indipendenza», per questo è stata uccisa Carol Maltesi

Non una «giovane e disinibita» che «si era servita» dell'uomo che poi l'ha uccisa, ma «una donna che cercava la sua indipendenza». È cambiata la sentenza per l'omicidio di Carol Maltesi e ovviamente sono cambiate le motivazioni che hanno convinto i giudici a condannare all'ergastolo Davide Fontana. Carol Maltesi è stata dunque «uccisa soltanto perché era una donna che cercava la sua indipendenza, sia economica che personale», scrivono i giudici. Un delitto che ha «un denominatore comune» con altri crimini «della stessa indole» e cioè che la vittima «non era un uomo ma una donna». Un femminicidio, insomma.

I giudici della corte d'assise d'appello di Milano hanno reso note le motivazioni della sentenza del 21 febbraio scorso. Una sentenza che ha modificato la condanna inflitta in primo grado a Davide Fontana, il 45enne che l'11 gennaio 2022 ha ucciso la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina, in provincia di Milano. Non più 30 anni di carcere, ma ergastolo per i reati di distruzione e occultamento di cadavere e di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Ed è stato proprio il riconoscimento delle aggravanti a tramutare in ergastolo la condanna.

Secondo i giudici, come si legge nelle motivazioni riportate da Today, Davide Fontana «ebbe l'opportunità per l'attuazione del delitto che aveva preordinato, dopo aver carpito alla vittima il consenso di porsi in una condizione di passività assoluta, inerme, in balia dell'altrui violenza senza poter reagire, difendersi, urlare, chiedere soccorso». Con l'omicidio, Fontana ha «simbolicamente» punito la vittima «per avere cercato la sua indipendenza, economica e personale». I giudici milanesi hanno definito il delitto «una brutale violenza di genere», in cui l'imputato invece di lasciare «andare la donna o di impegnarsi a coltivare e a valorizzare il legame con lei, ha scatenato la sua furia omicida verso un fin troppo facile ed inerme bersaglio».