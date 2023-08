Aggredito in cella e trasferito il 44enne condannato per l'omicidio di Carol Maltesi

Il 44enne Davide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Carol Maltesi, è stato aggredito nel sonno dal suo compagno di cella. Ed in seguito a questa aggressione, l'uomo è stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia.

L'aggressore ha usato una penna per colpire alla testa il 44enne mentre dormiva, procurandogli delle ecchimosi. Davide Fontana ha dato poi l'allarme ed è stato portato in infermeria dove è stato medicato. L'aggressione risale a qualche giorno fa, ma la notizia è trapelata solo nelle scorse ore, come riportato da MilanoToday.

Davide Fontana è stato in seguito portato nel reparto di sicurezza del carcere di Pavia, dove è presente un'area protetta che accoglie chi ha commesso gravi delitti, tra cui quelli sessuali verso donne e minori. E per il momento è lì che il 44enne sta scontando la pena a 30 anni di carcere per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi e per averne distrutto e nascosto il cadavere. Una condanna che non ha tenuto conto delle aggravanti evidenziate dalla pubblica accusa, la quale aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato.

Davide Fontana ha ucciso Carol Maltesi a Rescaldina, in provincia di Milano, l'11 gennaio 2022. I due erano vicini di casa ed avevano avuto anche una relazione. La ragazza, però, voleva lasciare Rescaldina e trasferirsi a Verona per stare più vicino figlio avuto da una precedente relazione. L'incapacità di accettare queste libere e legittime scelte della giovane avrebbe fatto scattare la molla dell'omicida, il quale ha ucciso la vittima, ha fatto il suo corpo a pezzi e lo ha tenuto nascosto per mesi prima di abbandonarlo nella provincia di Brescia.