Omicidio di Calmasino, Impellizzeri trovato impiccato in carcere all'alba

Era stato arrestato per l'omicidio di Chiara Ugolini, commesso a Calmasino di Bardolino il 5 settembre, e nella mattinata di lunedì 27 settembre si è tolto la vita in carcere.

Emanuele Impellizzeri, 38 anni, è stato trovato impiccato nella cella in cui era rinchiuso. Lo riferisce Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, sottolineando che «proprio oggi pare dovesse essere sottoposto a interrogatorio. Il tragico gesto sarebbe stato portato a compimento alle ore 5.30 di stamattina».