Confessa di aver ucciso il marito Francesco Vetrioli, Edlaine Ferreira in carcere

Si trova in stato di fermo nel carcere di Montorio Edlaine Ferreira, la 36enne brasiliana che ieri, 20 luglio, ha confessato di aver ucciso il marito Francesco Vetrioli nella loro abitazione di Bussolengo. La donna è stata interrogata per tutto il pomeriggio e per tutta la serata di ieri e poi è stata rinchiusa in cella con l'accusa di omicidio aggravato. La salma della vittima, un autotrasportatore di 37 anni, è stata invece portata all'istituto di medicina legale di Borgo Roma e probabilmente già oggi verrà dato l'incarico dell'autopsia.

È necessario, infatti, accertare che quanto sia stato confessato da Edlaine Ferreira sia vero. È necessario scoprire quei fatti che possano aiutare gli investigatori a scoprire la verità. Per questo, per tutto il pomeriggio di ieri, il personale del nucleo investigativo dei carabinieri scaligeri ha esaminato il luogo del delitto, quella casa in Vicolo San Valentino in cui la coppia viveva con due cani e senza figli.

Francesco Vetrioli sarebbe stato ucciso nel sonno, intorno alle 3 della notte tra martedì e mercoledì. La moglie lo avrebbe prima colpito con un martello e poi lo avrebbe accoltellato più volte. Dieci ore più tardi, poco dopo le 13, Edlaine Ferreira si è poi presentata al comando della polizia locale di Bussolengo, confessando tutto. «Ho ucciso mio marito», ha detto. Gli agenti guidati dal comandante Mauro Antoniazzi hanno poi confermato tutto, trovando il corpo senza vita della vittima.

Che Francesco Vetrioli sia stato ucciso nella notte pare sia stato confermato dai primi accertamenti. E ci sarebbe, poi, anche la testimonianza della madre del 37enne, la quale con il resto della famiglia vive a Sona. La donna ha dichiarato di aver provato a contattare il figlio nella mattinata di ieri. Telefonate a cui Francesco Vetrioli non ha mai risposto, forse perché già morto.

Altro elemento da verificare è poi il movente. La 36enne brasiliana ha affermato che il marito con lei era violento e che la tradiva. Dettagli su cui è difficile trovare riscontri. La coppia era infatti molto riservata e poco conosciuta in paese. Alcuni vicini hanno confermato che ogni tanto aveva sentito Edlaine Ferreira e Francesco Vetrioli litigare, ma altri hanno descritto i due sposi come una coppia tranquilla. Ed anche i familiari della vittima non hanno segnalato alcun segno di crisi tra i due che si erano uniti in matrimonio il 2 aprile scorso.

E dunque, anche se non ci sono dubbi su chi sia il colpevole dell'omicidio avvenuto ieri a Bussolengo, ci sono ancora dei punti interrogativi a cui Procura e carabinieri dovranno dare delle risposte.