Brenda, scomparsa nel 2018. Inchiesta sul suo omicidio può finire in archivio

Scomparsa nel 2018 e ritenuta morta. Anzi peggio, assassinata. In questi anni si è indagato sul suo presunto omicidio. Ora però l'inchiesta rischia di finire in archivio. E così, la vita di Maria Aparecida Soares, nota a tutti come Brenda, potrebbe avere un finale ignoto. Un mistero che non soddisferà la sete di giustizia e di verità della figlia, dell'ex marito e di chi le ha voluto bene.

Come scritto da Giampaolo Chavan su L'Arena, il pubblico ministero della Procura di Verona Federica Maria Ormanni per quattro anni e senza risparmiarsi ha coordinato le indagini sulla sparizione di Brenda, donna di 52 anni che viveva a Castelnuovo del Garda. Di lei non si avevano più notizie dal 18 luglio 2018 e del suo caso si è anche occupata la trasmissione televisiva di Rai 3 Chi l'ha visto?.

L'ipotesi che lei si fosse allontanata volontariamente dall'abitazione che condivideva col compagno Andrea Felicetti è diventata, col tempo, sempre più inconsistente. Il sospetto è che la donna fosse stata uccisa, forse proprio da Felicetti, ma non sono stati trovati elementi sufficienti per accusare l'uomo, il quale non ha perso tempo per risposarsi. L'accusa di omicidio è stata formulata contro ignoti, ma anche le ricerche del corpo di Brenda, tra Lago di Garda e fiume Mincio, non hanno fornito alcun riscontro. La svolta tanto sperata sulla scomparsa della 52enne brasiliana non è arrivata e così la pm Ormanni ha chiesto l'archiviazione del fascicolo.

Una richiesta a cui la figlia di Brenda e l'ex marito si sono opposti. Servirà dunque la sentenza di un giudice per le indagini preliminari a stabilire se l'inchiesta dovrà andare avanti oppure se si potrà fermare, lasciando per il momento in sospeso l'interrogativo sulla fine di Maria Aparecida Soares, alias Brenda.