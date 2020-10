Bracciante ucciso in casa a Pastrengo, colpito alla gola con un coltello

Colpito alla gola con un coltello. Pare sia morto così il 48enne romeno ucciso ieri, 2 ottobre, in un'abitazione di Via Ronchi, a Pastrengo. Il presunto responsabile dovrebbe essere un suo connazionale di 64 anni, arrestato poco dopo il fatto dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, i quali stanno cercando di chiarire l'esatta dinamica dei fatti insieme ai colleghi della scientifica. I militari hanno fornito solo le iniziali dei due romeni. La vittima si chiamava E.C., mentre l'arrestato è N.C..

Il 48enne ed il 64enne lavoravano come braccianti ed in questo periodo erano impegnati nelle vendemmie. Vivevano insieme ad altri connazionali in un appartamento di Pastrengo, ma non avevano molti contatti con il resto della cittadinanza. Eppure dal resto della cittadinanza si facevano sentire. I residenti della zona avevano sentito in passato rumori che sembravano litigi provenire dalla casa dove viveva il gruppetto di lavoratori della terra. Una situazione nota anche ai carabinieri e che ieri, purtroppo, è degenerata in modo imprevedibile.

Nel tardo pomeriggio di ieri, c'era una festa nell'abitazione di Via Ronchi. E.C. ed N.C. alzano un po' il gomito e forse questo ha aiutato a far emergere delle vecchie ruggini tra i due. I toni si sarebbero alzati, sfociando poi in una lite. Il 64enne, a quel punto, avrebbe preso in mano un coltello e avrebbe colpito a morte la vittima. Dopo il fatto, N.C. sarebbe uscito di casa e per strada avrebbe incontrato una donna a passeggio con il cane. A lei avrebbe urlato di aver ucciso un uomo, fuggendo poi via. Lì per lì, la donna non avrebbe dato peso alle parole del fuggitivo. Ma qualcuno, i carabinieri, li ha chiamati davvero ed i militari giunti sul posto hanno accertato il decesso del 48enne ed hanno rintracciato ed arrestato poco dopo l'uomo ritenuto colpevole dell'omicidio.