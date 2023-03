Uccise la madre, condannato a 24 anni di carcere e al risarcimento delle sue figlie

Un omicidio risolto in poco tempo e con un colpevole condannato in meno di due anni. Ieri, 27 marzo, nella Corte d'assise di Verona si è concluso il processo per l'uccisione dell'80enne Maria Spadini, avvenuta il 21 luglio 2021 a Bovolone. Di quel delitto è stato accusato il figlio della donna, il 53enne veronese Paolo Bissoli, il quale dopo l'interrogatorio dei carabinieri confessò. Una confessione che non è mai stata ritirata e che ieri ha portato alla sua condanna.

Come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, Paolo Bissoli è stato condannato a 24 anni di reclusione e al risarcimento della sue due figlie. La due giovani si erano costituite parte civile per i danni morali legati alla perdita della nonna. Danni quantificati in 50mila euro a testa, che Bissoli dovrà pagare. L'uomo è stato inoltre interdetto in perpetuo ed è stato giudicato indegno a succedere. Quindi, il 53enne non potrà più accedere ai pubblici uffici e non potrà ottenere nulla dell'eredità della madre.

Maria Spadini è morta nella sua abitazione di Via Grandi, a Bovolone. In quella casa, la donna aveva da poco riaccolto il figlio, Paolo Bissoli, il quale era stato allontanato dal nucleo famigliare che aveva formato. La ex moglie e le figlie lo avevano accusato di maltrattamenti, reato per cui il 53enne è ancora sotto processo.

Ma la nuova convivenza tra Paolo Bissoli e Maria Spadini risultò presto problematica. E nella mattina del 21 luglio 2021, l'uomo aggredì la madre per un banale rimproverò in cucina. Il 53enne accoltellò la vittima togliendole la vita.

Per quell'omicidio, la pm Federica Ormanni ieri ha chiesto una condanna all'ergastolo. Richiesta a cui si sono accodate anche le legali rappresentanti delle parti civili. L'avvocato difensore dell'imputato ha invece chiesto l'assoluzione o il minimo della pena, appellandosi all'infermità mentale del suo cliente. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio ed è stata pronunciata da Raffaele Ferraro, presidente dei giudici della Corte d'assise: condanna per omicidio aggravato e 24 anni di carcere, che ora Bissoli dovrà scontare.