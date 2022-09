Fece a pezzi la compagna e sparse i resti nei campi: condannato a 18 anni, ma rimane in libertà

La Corte di Cassazione ha confermato la pena a 18 anni di carcere nei confronti di Agim Ajdinaj, albanese di 52 anni che il 29 dicembre 2017 uccise e fece a pezzi la compagna Khadija Bencheikh, 46enne di origini marocchine, con l'aiuto del fratello Vezir Aidinaj (che dovrà scontare 6 anni), ma difficilmente l'uomo tornerà dietro le sbarre.

Lo spiega Laura Tedesco sulle colonne del Corriere di Verona. Quella notte di fine dicembre di 5 anni fa, Ajdinaj colpì ripetutamente e barbaramente la partenr con un batticarne alla testa e al torace, nell'appartamento situato al civico 54 di piazzale Olimpia, per poi smembrare il corpo, «con l’ausilio del fratello Vezir, in 37 parti» che «all’interno di 4 borsoni, che abbandonò in una zona agreste del comune di Valeggio sul Mincio», come hanno scritto i magistrati della Cassazione. I resti erano stati portati in località Gardoni, sparsi nei campi o dati in pasto a maiali e cinghiali. Un delitto efferato e brutale, «un lavoro di vera e propria macelleria» come hanno sottlineato i magistrati, che scosse l'opinione pubblico e che il 52enne aveva confessato affermando che la donna che si prendeva cura di lui lo minacciava.

La sentenza nei confronti dell'omicida è dunque definitiva, dopo che la Corte ha respinto l'ultimo ricorso della difesa, ma difficilmente Ajdinaj finirà in carcere. Arrestato il 5 gennaio 2018, venne scarcerato nell'aprile 2020 a causa delle sue condizioni di salute: già al momento del fermo infatti accusava problemi legati al morbo di Parkinson e in carcere non riuscirebbe a seguire la terapia specifiche per la sua condizione. Attualmente è sottoposto all'obbligo di dimora a Verona.