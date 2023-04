Coppia uccisa in casa a Borgo Roma: fermato il figlio di 54 anni

Da martedì sera si trova nel carcere di Montorio, in stato di fermo di indiziato di delitto, Osvaldo Turazza, 54 anni, figlio di Giampaolo Turazza, 75 anni, e Wilma Vezzaro, 73 anni, i due coniugi trovati morti nell'appartamento di via Aquileia 22, nel quartiere di Borgo Roma a Verona.

È lui infatti il principale indiziato per l'assassinio dei genitori, che sarebbero stati accoltellati, i cui corpi sono stati trovati nel pomeriggio del 25 aprile ma il fatto si sarebbe consumato la sera del 24.

Osvaldo non abitava con loro ma a Porto San Pancrazio e nel pomeriggio di martedì si è presentato alla guardia di finanza. Non è ancora chiaro se per confessare o chiedere sostegno, ma successivamente sarebbe stato portato all'appartamento, dove era presente il magistrato di turno Elvira Vitulli, con il quale avrebbe avuto un lungo colloquio, mentre il personale della polizia di stato si è occupato di raccogliere indizi e svolgere gli accertamenti del caso.

Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della questura di Verona. I due coniugi sarebbero stati accoltellati e lo stato in cui sono stati trovati non farebbe pensare che il delitto sia stato consumato mentre dormivano: il padre sarebbe stato trovato morto nel letto e la madre nel corridoio. Gli agenti hanno ascoltato tutti gli inquilini della scala B del condominio in fase di ristrutturazione, per cercare di delineare il quadro familiare. Secondo alcuni testimoni ascoltati dalla stampa locale, si sarebbero verificate alcune liti tra genitori e figlio, ma nulla avrebbe fatto pensare ad un possibile epilogo di questo tipo.