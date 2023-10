Morirono per salvare i passeggeri dallo scoppio della bomba: l'omaggio della polizia ai due agenti

Il sacrificio di chi ha messo davanti a tutto il bene collettivo, perdendo la vita o subendo lesioni che lo costringono a viverla da seduto, sono gli esempi che la questura di Verona ha offerto alla comunità in occasione della Giornata Internazionale della nonviolenza, che è stata celebrata il 2 ottobre alla presenza del vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, il prefetto Vittorio Rizzi.

Una cerimonia che ha avuto luogo nella mattinata di lunedì presso la sede del Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige, che ha visto la reintitolazione della truttura a Filippo Foti ed Edoardo Martini, caduti a Trento il 30 settembre 1967, a causa dello scoppio di una bomba che poco prima era stata recuperata a bordo di un treno: i due agenti avevano ricevuta la segnalazione della valigia sospetta sul convoglio e sono rimasti coinvolti nell'esplosione dopo averla porta in un luogo sicuro. Si ritiene che l'ordigno dovesse esplodere a Verona.

In loro ricordo è stata scolpita una scultura, che nel corso della cerimonia ha ricevuto la benedizione del cappellano provinciale della polizia di Stato don Luigi Trapelli. L’opera, nel pensiero del maestro che l’ha ideata, rappresenta una mancanza: «Il loro mancare, lo sappiamo ha "riempito altre vite". Con il loro eroico gesto, gli ignari passeggeri di quel treno furono salvati e la loro vita continuò in pienezza; un fanciullo ha portato fino ai giorni nostri il loro dono e la tradurrà in un nuovo inizio».

Nella stessa occasione, è stato inaugurato il “Giardino dell’Esempio”, dedicato alle donne e agli uomini della polizia di Stato che, nel servizio alla collettività, hanno subito lesioni che oggi li costringono ad una “vita da seduti”. Il prefetto Vittorio Rizzi, accompagnato da cinque poliziotti “Vittime del Dovere” rimasti gravemente feriti in servizio (Giuseppe Schimmenti, Antonio Clementino, Nicola Barbato, Mirko Schio, Adele Maria Gesso) e dall'agente scelto della polizia di Stato Matteo Cesarotto, figlio di Maurizio (anch'egli costretto ad una "vita da seduto" a seguito di un conflitto a fuoco) ha raggiunto l’area in cui sono stati inaugurati il “Giardino dell’Esempio” e la scultura loro dedicata, benedetta dal cappellano provinciale della polizia di Stato don Luigi Trapelli

Giuseppe, Antonio, Nicola, Mirko, Adele e Matteo si sono poi posizionati sul “Percorso dell’Esempio” e hanno scoperto ciascuno un piccolo ulivo, simbolo del loro rinascere.