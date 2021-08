Rifiuta di farsi identificare, offende e reagisce agli agenti Polfer: arrestato 19enne

Doveva essere un normale controllo in stazione, invece il giovane italiano di 19 anni, originario del Brasile, si sarebbe rifiutato senza motivo di farsi identificare, reagendo nei confronti degli agenti della Polizia Ferroviaria davanti a numerosi viaggiatori.

È accaduto venerdì mattina, nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, quando la pattuglia, insospettita dell’atteggiamento tenuto dal ragazzo mentre si trovava ad un coetaneo, ha deciso di controllare entrambi, avrebbe ricevuto da uno di loro solo sbeffeggiamenti e offese, oltre rifiuto di farsi identificare. Dopo aver tentato di allontanarsi per non essere controllato, il giovane avrebbe opposto resistenza fisica non appena è stato raggiunto dai poliziotti che sono comunque riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo negli uffici di polizia.

Il 19enne, secondo le forze dell'ordine forse alterato dall’uso di sostanze stupefacenti, avrebbe proseguito nel suo atteggiamento intemperante tanto da rendere necessario l’arresto per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il giovane, che non sarebbe nuovo a queste reazioni (essendo già stato più volte arrestato e denunciato a piede libero sempre per resistenza, violenza e rifiuto di fornire le generalità ad un Pubblico Ufficiale) è comparso sabato mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la remissione in libertà rinviando il giudizio.