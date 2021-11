Forte odore di gas nella zona di Buttapietra: nessuna fuga segnalata

Un forte odore di gas ha fatto scattare l'allarme principalmente nella zona di Buttapietra, già nelle primissime ore di venerdì. Il primo intervento dei vigili del fuoco infatti è avvenuto tra le 4.30 e le 5 del mattino, con una squadra fatta partire da Borgo Roma, mentre il secondo ha avuto luogo intorno alle 10 per mano di una squadra giunta da Caldiero.

Le verifiche effettuate dai pompieri hanno portato ad accertare che non si trattava di una fuga di gas, ma dello sversamento del suo odorizzante: un problema relativo alla cabina principale situata a Nord di Buttapietra, lungo la SS12. Il vento avrebbe poi diffuso l'odore della sostanza, provocando fastidio ai residenti e allarmandoli.

Dai vigili del fuoco arriva in ogni caso la rassicurazione sul fatto che nessuna di fuga di gas è stata rilevata.