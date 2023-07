Occupavano stabili abbandonati, 4 stranieri irregolari espulsi e 3 allontanati

Sale a 26 il numero di stranieri irregolari e con precedenti penali scoperti a Verona nel mese di luglio e espulsi dal territorio nazionale. E sono 12 quelli con trattenimento presso i centri di rimpatrio. Sono i risultati del continuo monitoraggio e della sempre progressiva implementazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica messi in campo dalla polizia scaligera.

Questi numeri sono stati aggiornati ieri, 27 luglio, con la nuova operazione interforze che ha portato a 4 espulsioni e a 3 allontanamenti con ordine del questore di altrettanti cittadini stranieri.

L'attività è partita intorno alle 7, quando cinquantacinque tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia locale hanno fatto irruzione in alcuni stabili abbandonati della città: prima in Viale Piave e poi nei pressi della ex piscina Castagnetti. Dieci le persone straniere trovate ad occupare abusivamente gli edifici; nove i soggetti che sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione della questura in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale. E dagli accertamenti sulla loro identità è emerso che 7 erano irregolari sul territorio nazionale. Di questi, 4 sono stati espulsi e ad altri 3 è stato notificato l’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni.

L’attività interforze è stata condotta non senza difficoltà, in considerazione della condotta fortemente oppositiva e violenta tenuta dagli uomini fermati per l'identificazione. Uomini che hanno mantenuto costantemente un comportamento irriguardoso ed aggressivo nei confronti dei poliziotti, sia durante gli accertamenti sia nel trasporto ai centri per il rimpatrio. Uno di questi, in particolare, ha cercato più volte di sfondare la portiera dell’auto di servizio a bordo della quale era trasportato.

L’intervento di ieri mattina si inserisce nella strategia di sicurezza adottata dal questore Roberto Massucci per monitorare l'immigrazione irregolare ed i reati ad essa connessi. Tema su cui è stato istituito a partire dal mese di maggio un gruppo di lavoro, per prevenire la commissione dei reati predatori in stazione e in centro città. Un lavoro sinergico che ha consentito di registrare, fino ad ora, una già evidente riduzione del trend del fenomeno dei furti con destrezza e delle rapine improprie.