Occupazioni abusive nella Bassa Veronese, quattro decreti di espulsione

Continuano anche nella Bassa Veronese i monitoraggi congiunti delle forze dell'ordine sulle occupazioni abusive per contrastare l'immigrazione clandestina. Giovedì scorso, 28 settembre, agenti e militari hanno operato a Legnago e a Cerea, sgomberando due edifici e concludendo l'intervento con quattro decreti di espulsioni nei confronti di altrettanti cittadini stranieri.

Gli sgomberi sono stati eseguiti dal personale della questura di Verona, dell’ufficio immigrazione, dei carabinieri di Legnago e della guardia di finanza di Verona, con il supporto di una squadra del reparto mobile di Bologna e dalle polizie locali di Legnago e Cerea. Il gruppo interforze ha sgomberato un immobile e un ex casello delle ferrovie in completo stato di abbandono. All'interno dei locali sono state trovate 5 persone che li occupavano abusivamente. Il controllo è stato poi esteso anche alla stazione ferroviaria, dove sono state individuate altri 3 stranieri. Le 8 persone rintracciate, tutte di nazionalità marocchina, sono state accompagnate al comando dei carabinieri di Legnago per la procedura di identificazione e fotosegnalamento. Al termine di queste procedure, per quattro stranieri il questore di Verona Roberto Massucci ha emesso dei decreti di espulsione intimando di lasciare il territorio nazionale.

Infine, gli immobili sgomberati sono stati messi a disposizione dei legittimi proprietari, per essere messi in sicurezza ed evitare nuove occupazioni abusive.