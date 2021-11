Occupazione abusiva in corso Milano, sgomberata dalla Polizia locale di Verona

Nella mattinata di giovedì la Polizia locale di Verona è intervenuta al civico 82 di corso Milano per sgomberare un’occupazione abusiva in un'area dismessa, diventata rifugio di soggetti senza fissa dimora. Lo stabile è al centro di un progetto di recupero che è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio comunale, che prevede la realizzazione di un nuovo supermercato.

Una decina di agenti sono entrati nell'area abbandonata e in completo stato di degrado, i quali hanno trovato tra i rifiuti ammassati un cittadino romeno, che in quegli spazi era riuscito a ricavarsi un vero e proprio alloggio, se pur in condizioni igienico sanitarie precarie. L'uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica dopo la denuncia della proprietà dell'immobile, presente sul posto e che, da oggi, ha affidato l'area ad un istituto di vigilanza per la messa in sicurezza.

Durante lo sgombero sono stati inoltre rinvenuti un ciclomotore e una bicicletta su cui sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari.

Presenti all'intervento il sindaco Federico Sboarina, il vicesindaco Luca Zanotto e l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani.

«Quello di questa mattina è l’ennesimo intervento di sgombero che programmiamo settimanalmente negli spazi abbandonati e degradati della città – afferma il sindaco Federico Sboarina -. Nessuno vuole vedere degrado e occupazioni abusive. E come accaduto per gli altri interventi, anche questo luogo, finora abbandonato e lasciato in balia di cittadini senza fissa dimora, verrà a breve riqualificato e restituito alla nostra comunità».