Obbligo vaccinale e sanzioni agenzia delle entrate, il sindaco di Concamarise: «Forniamo consulenza per i ricorsi»

ll sindaco del Comune veronese di Concamarise, Cristiano Zuliani, ha dato mandato al vicesindaco Antonio Zaupa con delega alla privacy, di «dare aiuto ai cittadini, soprattutto anziani, che rientrano nella casistica dei soggetti over 50, che hanno ritardato di qualche giorno, la terza dose del vaccino relativo a Covid-19, obbligatoria entro il giorno 1 febbraio 2022». Lo si apprende da una nota ufficiale inviata dal sindaco e senatore Zuliani, nella quale viene spiegato inoltre che «talvolta il motivo del ritardo, è stato legato ai tempi di attesa delle prenotazioni online o addirittura per lo spostamento della terza dose a causa di sopraggiunta positività al virus Covid-19».

Vicesindaco di Concamarise Antonio Zaupa

Lo stesso sindaco Zuliani ha spiegato: «Anche nella nostra piccola comunità, stanno giungendo ad alcuni cittadini, da parte dell'agenzia delle entrate, le comunicazioni di avvio al procedimento sanzionatorio. Come amministrazione comunale forniremo la consulenza necessaria per effettuare il ricorso, qualora vi siano le condizioni». A sua volta il vicesindaco Zaupa aggiunge: «Nel mio ruolo di vice al sindaco Zuliani anche senatore, spesso impegnato nell'attività parlamentare, mi metto a disposizione come mia prassi nel quotidiano a dare il mio supporto e sostegno alle persone del mio paese in difficoltà, in questo caso agli anziani o agli analfabeti digitali, che si vedrebbero costretti a pagare la sanzione per ritardi di forza maggiore».