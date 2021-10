Giovane aggredito e rapinato presso la Gran Guardia: obbligo di permanenza a casa per i minorenni arrestati

Nel primo pomeriggio di martedì, un gruppetto di quattro "bulli" minorenni, per «futili motivi» avrebbe preso di mira un coetaneo all’altezza del palazzo della Gran Guardia. Secondo quanto riferiscono i carabinieri di Verona, dapprima lo avrebbero «circondato e ripetutamente spintonato, incuranti di essere visti da eventuali testimoni». In seguito, i quattro si sarebbero «appropriati del suo dispositivo power e di un paio cuffie bluetooth, per poi allontanarsi».

In conseguenza della segnalazione operata da parte della vittima al numero di emergenza "112", i carabinieri della Sezione Radiomobile spiegano di essere rapidamente riusciti ad individuare e, quindi, fermare i giovani. Il successivo controllo avrebbe poi permesso di rinvenire la refurtiva, nonostante i quattro avrebbero anche «goffamente tentato di disfarsene, alla vista dei militari». Inoltre, spiega sempre una nota dei carabinieri, «uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e di un coltello a serramanico multiuso».

Al termine dell’intervento, riferiscono i militari dell'Arma, i quattro minorenni sono stati arrestati e «momentaneamente sottoposti agli arresti domiciliari». La vittima, invece, è stata medicata presso l’ospedale locale e dimessa con alcuni giorni di prognosi. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale per i minori, i carabinieri spiegano che «è stato disposto il prosieguo della misura cautelare degli arresti domiciliari/permanenza in casa per tutti e quattro gli indagati». La decisione risulterebbe essere stata presa «alla luce della gravità dell’episodio delittuoso», dalla quale trasparirebbe «la loro indole violenta», nonché dell’«atteggiamento irrispettoso, provocatorio e di sfida tenuto dagli stessi nei confronti dei carabinieri, durante tutte le fasi dell’arresto».