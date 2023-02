In un video l'incredibile nube di fumo in cielo causata dall'incendio del salumificio di Arbizzano

Il personale dei vigili del fuoco ha operato per circoscrivere le fiamme dal primo pomeriggio di giovedì 9 febbraio, proseguendo anche durante la notte le operazioni. Il vasto incendio scoppiato nel salumificio con sede a Negrar di Valpolicella nella frazione di Arbizzano ha interessato «la quasi totalità dell'azienda di circa 25.000 metri quadrati».

Nel filmato realizzato da un nostro lettore è ben visibile la nube di fumo che si è levata in cielo. In merito, il Comune di Negrar ha diramato nella mattinata di venerdì 10 febbraio le prime informazioni relative all'analisi dell'aria effettuate.

Incendio Arbizzano - 9 febbraio 2023 - Foto lettori - Tiziano Venturini