La stella caduta non ferma il carnevale: corteo del Bacanal, via libera per il nuovo percorso attorno a Palazzo Barbieri

«Sono giunte nella giornata di lunedì le rassicurazioni da parte del Comitato Bacanal, sul nuovo percorso della sfilata di venerdì 17 febbraio, a seguito delle richieste della polizia locale a causa della presenza della stella per la nota vicenda del danneggiamento in fase di smontaggio». Lo fa sapere in una nota il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura, dopo che la scorsa settimana era appunto stata avanzata la formale richiesta di chiarimenti circa il percorso alternativo della tradizionale sfilata in programma questo venerdì nel capoluogo scaligero.

Il nuovo percorso

Il corteo, secondo quanto si apprende, partirà alle ore 13.45 da corso Porta Nuova, girerà a destra in piazza Bra costeggiando il Palazzo della Gran Guardia, proseguirà quindi in via degli Alpini, svolterà a sinistra per Piazzetta Melvin Jones, poi transiterà per Piazzetta Municipio, per poi tornare in piazza Bra frontalmente a Palazzo Barbieri, con un secondo passaggio sempre di fronte il Palazzo della Gran Guardia, per poi imboccare via Roma.

In Piazzetta Melvin Jones e Piazzetta Municipio, viene evidenziato in una nota della polizia locale, «saranno collocate transenne e steward, come indicato anche dalla prefettura, e saranno tutelate le telecamere della Ztl e l'isola salva-pedoni». La viabilità sarà «interamente bloccata su piazza Mura Gallieno e via Patuzzi». Verrà inoltre «disattivata la telecamera che sanziona il transito non autorizzato sulla corsia preferenziale di stradone Scipione Maffei, per garantire l'uscita delle autovetture dal centro storico».

Il nulla-osta al nuovo percorso, spiegano dal comando, è stato comunicato questa mattina dalla polizia locale che «vigilerà dal punto di vista viabilistico sul percorso con decine di agenti già dalla mattina, per liberare dalle auto il percorso soprattutto in corso Porta Nuova e lungo le Regaste San Zeno».