Guardia di finanza di Verona, cambio al vertice: il colonnello Savarese è il nuovo comandante provinciale

Cambio ai vertici della guardia di finanza scaligera. Nella giornata di giovedì, presso la caserma Amilcare Martini di Verona, sede del Comando provinciale delle Fiamme Gialle, si è infatti tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale tra il colonello Vittorio Francavilla e il colonnello Italo Savarese davanti comandante regionale del Veneto, il generale di divisione Riccardo Rapanotti. Alla cerimonia hanno preso parte anche il prefetto di Verona Donato Giovanni Cafagna e altre autorità scaligere, oltre ai comandanti dei Reparti del Corpo della provincia, una folta rappresentanza di finanzieri e una delegazione di personale in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Dopo poco meno di 3 anni alla guida del Comando provinciale, il colonnello Franca Villa lascia dunque Verona per dirigersi nella capitale, dove ricoprirà il prestigioso incarico di capo ufficio del sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali del Comando generale.

Parole di sentito ringraziamento alle autorità presenti sono state pronunciate dal colonnello Francavilla, il quale ha voluto rimarcare lo spirito di collaborazione istituzionale al quale ha ispirato la sua azione di comando e ha espresso commossa gratitudine nei confronti delle Fiamme Gialle scaligere per il loro incessante impegno, che ha consentito alla guardia di finanza di raggiungere importanti risultati nei vari segmenti della missione istituzionale del Corpo. Il tutto in una realtà territoriale laboriosa ed economicamente dinamica dove il rispetto della legalità passa per un’azione sinergica e condivisa di tutti gli attori in campo, quindi compresi i cittadini e le imprese oneste cui è rivolta la prioritaria azione di tutela economico-finanziaria.

L'oramai "ex" comandante provinciale infine ha rivolto un sentito “in bocca al lupo” al suo successore augurandogli sincere soddisfazioni personali e professionali in un contesto territoriale splendido.

Il nuovo comandante provinciale si è detto invece onorato per l'incarico che gi è stato affidato, assicurando il massimo impegno nel proseguire l’azione del Corpo a salvaguardia della legalità economico-finanziaria, dando continuità alla linea tracciata dal suo predecessore. Il colonnello Savarese ha poi voluto rimarcare la particolare fiducia che le istituzioni e la collettività ripongono nella guardia di finanza e la conseguente necessità di fornire risposte rapide ed efficaci per la tutela delle imprese sane e dei cittadini onesti.

È stato poi il generale Rapanotti a manifestare il vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello Francavilla durante il suo periodo di comando, compiacendosi per i risultati operativi conseguiti in un contesto territoriale particolarmente dinamico sotto il profilo economico-finanziario e rivolgendo poi un sincero benvenuto al comandante provinciale subentrante.

La cerimonia è stata chiusa dall'intervento del prefetto Cafagna, il quale, anche alla luce delle efficaci sinergie istituzionali in atto, ha espresso riconoscenza per l’indiscussa professionalità e il proficuo lavoro svolto dalla Finanza, ritenendolo imprescindibile per assicurare le aspettative di sicurezza e legalità economico-finanziaria della collettività veronese.

Colonnello Italo Savarese

Il colonnello Savarese, salernitano, 47 anni, è proveniente dal Comando generale dove ha ricoperto diversi incarichi, da ultimo quello di capo ufficio Personale Ufficiali. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1995, ha prestato servizio presso diversi reparti del Corpo alle sedi di Jesi, Roma e Palermo. È laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Giurisprudenza. È titolato Corso Superiore di Polizia Tributaria e ha conseguito un master in Diritto Tributario Internazionale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. È sposato e ha due figli.