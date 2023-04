L'annuncio del Comune di Verona: «Conclusi i lavori in via Faccio e lungadige Pasetto»

«Ultimati in poco più di una settimana i lavori di asfaltatura realizzati dal Comune in via Faccio, lungadige Pasetto e in viale Colombo, da Ponte Catena a via da Mosto, quest’ultimo in collaborazione con Acque Veronesi». Lo ha annunciato mercoledì 19 aprile il Comune di Verona in una nota.

In merito è intervenuto l’assessore alle strade Federico Benini: «Interventi importanti realizzati su alcune delle principali arterie cittadine, che necessitavano di essere sistemate a tutela della sicurezza degli utenti».

Lo stesso assessore Federico Benini ha poi aggiunto: «Uno sforzo importante di questa amministrazione, che ha messo in campo più di 2 milioni di euro nel solo 2023 per interventi stradali».