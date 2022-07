Segnalazione riaccende speranze su ricerche di Carmelo Busti, ma del 68enne nessuna traccia

Ieri, 30 luglio, su richiesta della Prefettura di Verona e partendo da una segnalazione, una squadra del soccorso alpino di Verona ed una dei vigili del fuoco hanno perlustrato la zona attorno al sentiero 250, sentiero europeo E5, che scende dai Parpari verso Giazza, per verificare potessero emergere nuove informazioni nella ricerca di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi di cui non si hanno più notizie dallo scorso 29 giugno.

Sono state battute le aree adiacenti all'itinerario, in particolare in prossimità del Rifugio Lausen. Ed è stata visionata anche un'altra zona non distante. L'esito delle ricerche è stato però ancora una volta negativo. Le squadre sono rientrate verso le 20.