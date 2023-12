Sospetto depistaggio sulla morte di Lorenzo Casini, periti a confronto

Tutto pronto per le operazioni peritali nel caso di Lorenzo Casini, il 22enne trovato senza vita il 3 gennaio 2019 nel suo appartamento a Costermano.

Inizialmente archiviato come suicidio, il fascicolo è stato aperto per omicidio grazie alla tenace battaglia della madre di Lorenzo, Elisabetta Casini, e alla presentazione di nuovi rilievi genetici e nuove prove informatiche, tra cui le riprese fatte da una telecamera di sorveglianza nel giorno del decesso di Lorenzo all'interno dell’abitazione.

L'occhio elettronico avrebbe salvato un'immagine che potrebbe essere stata sostituita con un’altra scattata giorni prima. Il tutto per far credere che nessuno fosse entrato nell'appartamento la sera della morte. Un sospetto quindi di depistaggio, visto che l'alterazione sarebbe stata eseguita il giorno seguente, il 4 Gennaio 2019, mentre la telecamera di sorveglianza era nelle mani dei carabinieri.

Oltre a questo, i periti nominati dalla procura si confronteranno con quelli nominati da Elisabetta Casini anche sulle tracce di due dna maschili, non appartenenti alla vittima, trovati sul nodo del guinzaglio con cui si riteneva che Lorenzo si fosse impiccato.

E in attesa dei risultati delle azioni peritali, domani, 21 dicembre, ci sarà un presidio in Piazza Bra a partire dalle 9 con cui Elisabetta Casini ricorderà suo figlio e proseguirà la raccolta firme per chiedere verità e giustizia.