AOUI lancia i nuovi numeri di telefono del CUP e potenzia i servizi per i cittadini

Novità in arrivo per i cittadini da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che punta a migliorare il servizio offerto.

Innanzitutto, a partire da lunedì 30 gennaio il CUP (Centro Unico Prenotazioni) di AOUI avrà due nuovi numeri telefonici: 045 24556 per prenotare con impegnativa del medico di base e 045 24556 77 per richieste in regime di Libera Professione (a pagamento).

Il cambio dei numeri, accompagnato da un ammodernamento tecnologico, dovrebbe garantire ai cittadini una migliore accessibilità a tutti i canali di prenotazione del CUP. Questo significherà, ad esempio, che mediamente i tempi di risposta alle telefonate saranno inferiori ai 60 secondi nell’80% dei casi.

Il cittadino che contatterà il CUP verrà informato del tempo di attesa stimato per parlare con un operatore e potrà decidere se essere richiamato, entro 48 ore, ad un numero di telefono da lui indicato.

Sempre dal 30 gennaio, verranno inoltre attivati presso il Policlinico di Borgo Roma gli sportelli unici multifunzionali che amplieranno l’orario di accesso al pubblico. Con l’apertura dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, si raddoppiano le ore dello sportello CUP che passa dalle attuali 25 settimanali a 50.

Gli sportelli unici multifunzionali si trovano presso la Piastra Odontoiatrica (attuale area casse) e permetteranno all’utente di fare tutte le operazioni nello stesso luogo: prenotare, pagare le prestazioni e ritirare i referti.

Il raddoppio dell’orario del CUP (precedente orario dalle 11 alle 16) è funzionale anche ad alleggerire la pressione dell’utenza sugli sportelli di Borgo Trento, dove è già attivo da tempo lo stesso tipo di sportello.

Sulle attuali numerazioni del call center del CUP 045 2323 713 e 045 2323 717 è già attivo il messaggio che informa il cittadino dei nuovi numeri che dovrà comporre dal 30 gennaio.

«Facilitare e agevolare in tutti i modi l’accessibilità ai servizi ospedalieri è una delle priorità dell’AOUI», ha detto il direttore generale Callisto Marco Bravi. «Va in questa direzione l’importante novità degli sportelli di Borgo Roma, dove il raddoppio degli orari di apertura e l’accorpamento di tutti i servizi nello stesso sportello agevola i cittadini».