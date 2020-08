Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Albero di 20 metri abbattuto in via Spolverini a Verona: il video incredibile

L'intervento da parte dei vigili del fuoco dopo il nubifragio di domenica 23 agosto per la rimozione di un cipresso nei pressi del Teatro Romano e di un grosso albero di oltre venti metri in via Spolverini a Verona