Maltempo a Verona, ordinanza del sindaco: «Accesso vietato nei parchi e aree cani»

A seguito dell’eccezionale evento atmosferico di ieri, con il forte vento che si è abbattuto soprattutto sugli alberi, sono attualmente in corso tutti i sopralluoghi di verifica per la messa in sicurezza delle aree verdi colpite della città. In attesa che siano effettuate tutte le verifiche, il Comune di Verona invita ufficialmente i cittadini a «prestare attenzione per quanto riguarda possibili pericoli di caduta di cornicioni e tegole eventualmente pericolanti, oltre che sui marciapiedi dissestati dalla tempesta».

Proprio per questo motivo, a garanzia della pubblica incolumità, da oggi fino al 26 agosto compreso, Palazzo Barbieri comunica che «è fatto divieto di accesso, tramite ordinanza sindacale, ai parchi, alle zone verdi pubbliche e alle aree cani». È infatti proprio in questo contesto specifico che potrebbero esserci rischi di ulteriori cadute di rami. Il mancato rispetto della disposizione comporterà una sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

Corso Cavour - allagamento nubifragio 23 agosto 2020

Nel frattempo, anche Arpav ha confermato in una nota l'eccezionalità dell'evento atmosferico verificatosi a Verona e più in generale in Veneto nel pomeriggio di domenica 23 agosto, riferendo di «temporali molto intensi con grandinate, forti rovesci e forti raffiche di vento». A essere interessato soprattutto il territorio veronese, vicentino e parte di quello padovano. Si sono registrati diversi nubifragi con massimi di precipitazione intorno ai 20mm in 5minuti, 30mm/10min, 40mm/15min e 60mm/30min, valori record per alcune località e tra i più intensi registrati in Veneto negli ultimi 30 anni. Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari nella città di Verona.

Alberi abbattuti a Verona