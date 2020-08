Dopo il nubifragio su Verona pompieri ancora al lavoro: salgono a 638 gli interventi

In base al rapporto fornito dal comando dei vigili del fuoco di Verona, alle ore 8 di questa mattina, venerdì 28 agosto, sono saliti a ben 638 gli interventi eseguiti dalle squadre dei pompieri, in seguito al maltempo di domenica 23 agosto.

Attualmente sono ancora 2 gli interventi in corso di svolgimento e 7 quelli in attesa di essere evasi. Al momento sono impiegati 34 operatori dei vigili del fuoco suddivisi in 5 squadre con personale del comando di Verona che conta 32 unità, oltre ai vigili del fuoco giunti in supporto da Padova.

