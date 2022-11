Nubifragi del 2019 e 2020 a Verona, ecco come richiedere il risarcimento danni: c'è tempo fino all'1 dicembre

I cittadini che hanno subìto danni dagli eventi atmosferici di Verona del 2019 e 2020 e che hanno già intrapreso l’iter di accesso al contributo regionale, hanno tempo fino all'1 dicembre per presentare la documentazione richiesta. La modulistica necessaria e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Veneto.

La protezione civile comunale invita tutti gli interessati (che stanno ricevendo in questi giorni anche una comunicazione personalizzata) a visitare le pagine informative della Regione per approfondire i dettagli della procedura e verificare eventuali esclusioni, considerato che non tutti i beni che son rimasti danneggiati possono essere inseriti nella domanda di contributo e quindi risarciti. In questa fase, riservata esclusivamente ai privati, il Comune di Verona sottolinea come risulti di «fondamentale importanza presentare tempestivamente la domanda di contributo corredata dei documenti richiesti e delle relative pezze giustificative: in caso di dubbi o nella necessità di maggiori chiarimenti gli uffici contatteranno direttamente i richiedenti per le necessarie integrazioni di informazioni o documentazione».

L'intera procedura, che riguarda eventi meteo dell'intera Regione Veneto, è complessa ed articolata e proprio per questo il Comune di Verona tramite i propri uffici ha fornito fino ad ora la massima assistenza ai cittadini danneggiati. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente agli uffici della protezione civile del Comune di Verona, al numero 045 8052113, dalle 9 alle 12 dei giorni feriali.