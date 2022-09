Il colonnello Francesco Novi da lunedì sarà il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Verona

Il colonnello dei carabinieri Francesco Novi sarà il nuovo comandante del comando provinciale dei carabinieri di Verona a partire da domani, lunedì 12 settembre. Novi ha quarantacinque anni, coniugato, è laureato in Giurisprudenza e in “Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna” ed è in possesso del Master in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale”. Ha intrapreso la carriera militare nel 1992 frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” a Napoli, poi i corsi dell'Accademia Militare di Modena e quelli presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Nel 2021, ha partecipato al XXXVII Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze d Polizia.

Inizialmente assegnato nel 2000 alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma quale Comandante di Plotone, il colonnello dei carabinieri Francesco Novi ha successivamente assunto gli incarichi di Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Roma-Trionfale (2001-2004), Comandante della Compagnia Carabinieri di Alghero (2004-2008), Comandante della Compagnia Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena (2008-2010).

Da Ufficiale Superiore, ha assunto per 5 anni il comando della Compagnia Carabinieri Milano-Duomo (2010-2015), per poi essere assegnato allo Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ove ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di Capo Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali. Dal 2019 al 2021, quale ultimo incarico territoriale, è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata.