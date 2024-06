Norovirus a Torri del Benaco, turisti e residenti con nausea, vomito e diarrea

Nausea, vomito e diarrea. Sono questi i sintomi manifestati dalle decine di turisti e di residenti di Torri del Benaco nei giorni scorsi. I primi casi di sindrome gastroenterica nel comune gardesano risalgono a mercoledì scorso, 26 giugno. Ma il loro numero è aumentato enormemente tra giovedì e venerdì, tanto che ieri il sindaco Stefano Nicotra ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso alimentare dell'acqua del rubinetto. Il provvedimento ha scopo precauzionale e resterà in vigore finché sarà ritenuto necessario dall'amministrazione comunale e dagli altri enti che stanno monitorando la situazione.

Sono in corso analisi dell'Ulss 9 Scaligera, in sinergia con il gestore idrico Ags, attraverso il prelievo di campioni in vari punti della rete acquedottistica. Ieri, è stato scoperto che le gastroenteriti sono state provocate dal norovirus, un agente infettante non molto pericoloso per gli esseri umani. Il norovirus, infatti, provoca gastroenteriti che spariscono da sole dopo 12 o al massimo dopo 60 ore. E nessuno dei pazienti (circa una ventina) che si sono rivolti al pronto soccorso dell'ospedale di Peschiera del Garda ha avuto necessità di un ricovero.

Rimane comunque ancora attivo il presidio dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 9, in stretta collaborazione con il sindaco Nicotra e con Arpav, Istituto Zooprofilattico, Nas e forze dell'ordine locali. E si attendono i risultati degli accertamenti sui campionamenti, per verificare se il consumo dell'acqua è tornato sicuro o se è ancora necessario il divieto ordinato dal sindaco.