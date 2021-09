Non paga alimenti a ex moglie e figlia, finisce di scontare la pena ai domiciliari

Venerdì pomeriggio, 24 settembre, i carabinieri hanno arrestato un cinquantunenne di Bardolino, raggiunto da un provvedimento di esecuzione della pena.

L'uomo era già stato sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato rintracciato dai militari a Bardolino e condotto in caserma. Al termine delle formalità di rito, il cinquantunenne è stato accompagnato alla sua abitazione, dove dovrà restare agli arresti domiciliari per i prossimi otto mesi e venti giorni. Si tratta di una pena residua del periodo di reclusione relativa ad una condanna a suo carico emessa nel 2017 per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a danno della figlia e della ex moglie.