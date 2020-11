Vìola gli obblighi del giudice e dà false generalità alla polizia per non essere scoperto

Da giorni non rispettava l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria, così quando è stato fermato in via Tombetta, nel quartiere di Borgo Roma, ha fornito false generalità per evitare possibili conseguenze. Gli agenti delle Volanti però lo hanno scoperto e A.A., cittadino marocchino classe 1993, che nel pomeriggio di martedì è stato dunque denunciato per il reato di false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

Il giovane è stato fermato intorno alle 13.30 insieme a tre cittadini italiani noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e ha dichiarato ai poliziotti di essere un cittadino marocchino classe 1994 e di essere da poco sbarcato in Italia.

Tuttavia, la sua padronanza della lingua italiana da parte e la circostanza che il nominativo fornito non fosse presente nella banca dati interforze, hanno insospettito i poliziotti che hanno deciso di accompagnare in Questura il ragazzo, per sottoporlo ad ulteriori accertamenti.

All’esito dei rilievi foto-dattiloscopici i sospetti degli operatori si sono dimostrati fondati ed è emersa la vera identità del giovane: nato nel 1993 in Marocco ma cittadino italiano, A.A. risulta gravato da numerosi precedenti per maltrattamenti in famiglia e reati contro il patrimonio ed è altresì sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Una volta scoperto, il giovane ha ammesso di aver consapevolmente fornito agli operatori delle generalità false per evitare un possibile aggravio della misura cautelare, non avendo ottemperato all’obbligo di presentazione dallo scorso 31 ottobre.

Nella mattinata di mercoledì, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.