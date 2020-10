Noleggia un'auto a Milano e non la restituisce: trovato a Verona e denunciato

Era il pomeriggio di martedì 29 novembre quando gli agenti delle Volanti della Questura di Verona si sono portati in via Moscardo, in città, su indicazione della centrale operativa, in quanto era stata segnalata la presenza di un’auto Mercedes Classe A, oggetto di denuncia per appropriazione indebita.

Un impiegato di una ditta di noleggio auto con sede a Segrate (MI), era riuscito ad individuare la posizione della vettura grazie alla localizzazione satellitare e aveva così inviato la segnalazione al 113 intorno alle 15.30.

Giunti subito sul posto, i polizioti hanno ricostruito la vicenda. Il richiedente ha riferito agli agenti che il contratto di noleggio dell’auto stipulato con il locatario era scaduto in data 20 agosto e che, a seguito di numerosi solleciti rimasti privi di riscontro, il 18 settembre era stata presentata denuncia per appropriazione indebita presso la stazione dei carabinieri di Seriate (MI).

Arrivate nel punto indicato, le forze dell'ordine hanno trovato la Mercedes in questione e il locatario, un 34enne nato a Napoli, pregiudicato per reati analoghi, che non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla mancata riconsegna dell’autovettura presa a noleggio.

Accertata la dinamica dei fatti, l'uomo è stato denunciato per appropriazione indebita e l’auto è stata restituita all’avente diritto.