Ancora una manifestazione di protesta in Bra a Verona contro l'obbligo del green pass

Nuovo presidio e corteo "no pass" nella città di Verona. La manifestazione di protesta si è svolta a partire dalle ore 16 di oggi, sabato 27 novembre, con ritrovo nei pressi di piazza Bra dinanzi al municipio. Ospiti annunciati della giornata erano la «saggista e scrittrice» Ornella Mariani insieme al «prete dissidente», così come recitava il volantino, Don Floriano Pellegrini.

Il titola dato alla manifestazione è stato questa volta il seguente: "Cittadini liberi resistono uniti". Come spesso sin qui accaduto vi è stata una certa partecipazione all'iniziativa, sempre sotto il monitoraggio svolto da parte delle forze dell'ordine. Tra gli slogan canonici anche questa volta l'immancabile «la gente come noi non molla mai», mentre tra gli striscioni di protesta in quest'occasione campeggiava l'anatema: «Draghi e Brunetta, l'inferno vi aspetta».