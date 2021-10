Un presidio permanente nella sede della Cgil di Verona dopo le violenze a Roma: «Assalto squadrista»

DOPO L’ASSALTO ALLA SEDE NAZIONALE DELLA CGIL PRESIDIO PERMANENTE ALLA CAMERA DEL LAVORO DI VERONA Domenica 10 Ottobre dalle ore 10 alle 12 punto stampa stampa in via Settembrini 6, sede Cgil

Da sabato 9 ottobre la Camera del lavoro di Verona, come centinaia di altre sedi sindacali nel resto del Paese, viene presidiata permanentemente da sindacalisti e responsabili delle categorie. Il presidio, secondo quanto annunciato dalla Cgil, continuerà per tutta la notte mentre da domenica 10 ottobre verrà allargato a delegati sindacali e lavoratori che affluiranno verso la sede provinciale di via Settembrini e verso tutte le altre sedi sindacali della provincia di Verona. La decisione è stata presa dopo i fatti avvenuti a Roma a seguito della manifestazione contro il green pass, a margine della quale si è assistito ad episodi di violenza contro le forze dell'ordine ed anche all'assalto della sede della Cgil che è poi stato condannato da tutte le forze politiche, dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ed anche dal premier Mario Draghi.

Domenica 10 ottobre dalle 10 alle 12 il Segretario generale della Camera del Lavoro di Verona Stefano Facci fa sapere che incontrerà la stampa davanti alla Camera di Lavoro di Verona per fare il punto della situazione di quello che definisce «un momento molto delicato». Saranno presenti i componenti della segreteria provinciale della Cgil, i segretari di categoria e i delegati sindacali: «La risposta della Cgil all’assalto squadrista alla sede nazionale a Roma da parte di gruppi neofascisti mascherati da no-vax è forte e compatta. - dice Stefano Facci - Con questa mobilitazione straordinaria vogliamo prevenire eventuali azioni emulative, nonché difendere un fondamentale principio di democrazia che è la libertà di fare sindacato, che oggi è stato violato. Chiediamo che questo gesto, che richiama alla memoria gli assalti squadristi alle Camere del lavoro dell’inizio del ventennio fascista, non resti impunito e che si provveda finalmente a mettere al bando tutte le formazioni politiche che si ispirano ai valori e alle pratiche del fascismo».

Netta condanna da parte dei consiglieri regionali in Veneto del Partito democratico in merito a quanto avvenuto a Roma ieri. In una nota congiunta il capogruppo Giacomo Possamai e i colleghi Jonatan Montanariello, Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Andrea Zanoni e Francesca Zottis dichiarano: «Piena solidarietà alla Cgil e al segretario Landini per l’aggressione squadrista ieri a Roma. L’assalto alle sedi sindacali è un attacco alla democrazia, che va respinto con fermezza. Un atto del genere non ha niente a che vedere con il dissenso, pienamente legittimo in democrazia e ci riporta indietro di un secolo. Serve una risposta forte delle istituzioni, a guidare l’assalto c’erano nomi noti da troppo tempo e non possiamo tollerare oltre: è giunto il momento di sciogliere le organizzazioni neofasciste».