Lavoro nero e norme sulla sicurezza violate: sigilli per un night club

Nuovo intervento del Comando provinciale della guardia di Verona contro le illegalità economico-finanziarie. Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio, le fiiamme gialle di Soave, nel corso di un'attività congiunta con il Comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno sottoposto a controllo un locale notturno di recente apertura nella zona Est della provincia.

I pompieri avrebbe rilevato gravi irregolarità in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro": impianti elettrici vetusti, inadempienze riferite ai dispositivi antincendio e altro ancora. I finanzieri invece hanno identificato 15 lavoratori, di cui ben 7 sono risultati impiegati completamente “in nero”: tra questi, uno è risultato percettore del reddito di cittadinanza e, conseguentemente, sarà deferito all'autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Sono così scattate le contestazioni delle violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero e la quantificazione dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, cui seguirà l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

Inoltre la situazione riscontrata dalla guardia di finanza avrebbe portato alla luce criticità nella conduzione dell’esercizio anche sotto il profilo fiscale: il night club avrebbe esercitato la propria attività con la forma dichiarata di "Associazione Culturale" senza scopo di lucro. Le fiamme gialle però avrebbero accertato che i clienti presenti nel locale non risultavano come "soci": questo farebbe ipotizzare che si tratti di un’attività commerciale a tutti gli effetti.

La Compagnia di Soave dunque ha dato il via anche a specifici approfondimenti di natura tributaria, mentre sono stati apposti i sigilli al locale per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro.

Infine, l’unità cinofila antidroga del gruppo di Villafranca di Verona, intervenuta nel controllo, ha segnalato uno dei presenti che sarebbe trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, abilmente nascosti sulla sua persona. Lo stesso è stato segnalato alla competente autorità prefettizia per i conseguenti provvedimenti amministrativi.